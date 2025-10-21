Delta Plus Group annonce une opération de croissance externe en Lituanie

(AOF) - Delta Plus Group a annoncé l’acquisition de 100% du capital de la société Gevanta, un acteur majeur du vêtement de travail haut de gamme dans les pays baltes. Avec cette opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, le Français poursuit sa stratégie de montée en gamme et de consolidation de sa part de marché. Cette acquisition va également permettre de renforcer la présence de Delta Plus Group dans cette zone en s’appuyant sur une base locale connue.

Elle va également permettre d'acquérir un savoir-faire et une gamme de vêtement de travail premium particulièrement adaptée aux marchés des pays baltes, en vue d'un déploiement sélectif en Scandinavie

Gevanta est basée à Vilnius en Lituanie et a généré un chiffre d'affaires d'environ 9 millions d'euros, avec une marge supérieure à celle de Delta Plus Group et la société emploie 17 collaborateurs.

