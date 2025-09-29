Delta Plus Group acquiert la société Baspa et sa marque Air

(AOF) - Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Baspa, spécialiste des masques respiratoires réutilisables au Chili. L'acquisition de Baspa (Air) s'inscrit dans la stratégie de montée en gamme du groupe et de consolidation de sa part de marché en Amérique du Sud. Elle poursuit deux objectifs complémentaires. Le premier est de renforcer sa position et ses compétences en protection respiratoire, en particulier sur le segment réutilisable (offre de produits et de services, R&D, connaissance des besoins utilisateurs, capacités de production).

Le second est de développer sa présence au Chili sur l'ensemble des familles d'EPI, en s'appuyant sur Baspa comme plateforme locale commerciale et industrielle.

La société Baspa détient aujourd'hui une position de leader avec près de 40% de part de marché sur son segment au Chili. Elle réalise un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros, dont 80% au Chili et le reste dans les pays voisins. Elle emploie environ 150 collaborateurs.

AOF - EN SAVOIR PLUS