Delta Plus Group a fait de la résistance au premier trimestre

(AOF) - Delta Plus Group estime avoir fait preuve de résilience sur les trois premiers mois de l’année, avec un chiffre d’affaires consolidé en baisse de 1,3 %, ou de -2,4 % en organique, à 94,6 millions d’euros. Le spécialiste des équipements de protection individuelle a indiqué que la dynamique de stabilisation amorcée au quatrième trimestre 2024 s’était poursuivie entre janvier et mars 2025 malgré plusieurs facteurs négatifs.

Delta Plus Group fait évidemment référence au contexte macro-économique et géopolitique encore complexe et incertain, mais aussi à des marchés astreints en France, en Europe de l'Est ainsi qu'en Chine. Les comptes du groupe ont également été pénalisés par un effet de change négatif d'environ 900 000 euros.

A l'inverse, parmi les éléments satisfaisants, il y a un effet périmètre favorable avec l'intégration de la société néerlandaise Armor, une dynamique commerciale positive en Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient et Océanie et, enfin, une solide performance du positionnement produit et de la stratégie client.

Sur l'ensemble de l'exercice, Delta Plus Group compte maintenir une croissance organique positive du chiffre d'affaires, maintenir son niveau de marge brute réalisée en 2024 et renforcer sa structure financière.

AOF - EN SAVOIR PLUS