Delta Plus: baisse de près de 11% des ventes trimestrielles

(CercleFinance.com) - Le fournisseur d'équipements de protection individuelle Delta Plus Group indique que ses ventes ont diminué de 10,7% au premier trimestre 2024, à 95,9 millions d'euros, dont une baisse de 4,2% à périmètre et taux de change constants.



La société précise toutefois qu'en ajustant le chiffre d'affaires de 2023 pour tenir compte d'une réduction liée à ses activités en Argentine (où le peso a été dévalué de plus de 50% en décembre dernier), la baisse de ses ventes se limite à -8,7%.



Delta Plus confirme prévoir en 2024 un maintien d'une croissance organique positive du chiffre d'affaires et une confirmation du niveau de rentabilité opérationnelle atteint en 2023, ainsi qu'un renforcement de sa structure financière.





