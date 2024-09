Delta Plus (ALDLT) - RN S1 : Delta Plus garde le cap / Achat - Obj : 96,9 € - Pot. +38%

Malgré un environnement plus tendu qu'à l'accoutumée et cela sur la plupart des zones géographiques ce qui a induit un recul du CA, Delta Plus n'a pas opéré d'ajustements au niveau des charges opérationnelles ce qui explique la baisse de la rentabilité.

Notons une marge brute une forte augmentation à 55,8% vs 51,2% grâce à une effet de base favorable lié à la baisse du coût matière et du fret.

Les charges de personnel sont maîtrisées (+1,2%) alors que les charges fixes progressent de +8% (14% du CA) du fait, entre autres, de déploiement en cours d'un nouvel ERP qui induit de payer deux licences le temps de la bascule ainsi que des efforts marketing et de R&D en progression.

In fine, le résultat opérationnel courant recule de 14,5% à 24,2 M€. Le résultat net baisse de manière plus marquée à 12,3 M€ (-37,9% - marge 6,3%). Ceci est lié à des éléments non récurrents : 1 M€ finalisant l'acquisition de 100% de Boots Company et Italboot (Italie), 1,8 M€ lié aux fluctuations des taux de change en Argentine, un taux effectif d'impôts de 33% vs 23% (restructuration non déductible de l'activité Boots, baisse d'utilisation des déficits fiscaux, ajustements en lien avec les effets de change).