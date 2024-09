Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Delta Plus: acquisition d'Armor au Benelux information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Delta Plus Group annonce acquérir la société Armor, spécialiste des chaussures de sécurité haut de gamme au Benelux, 'poursuivant sa stratégie de consolidation géographique et de renforcement de sa position sur les marchés à forte valeur ajoutée'.



L'acquisition d'Armor permet au fournisseur d'équipements de protection individuelle (EPI) de consolider sa présence dans le Benelux, une région à fort potentiel en Europe, et d'y occuper une position de leader sur le segment premium de la protection des pieds.



Comptant une vingtaine d'employés et un entrepôt situé à Groningen (Pays-Bas), Armor a atteint un chiffre d'affaires de 13,2 millions d'euros et affiche une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 15% au cours des six dernières années.





