Delta Plus acquiert Gevanta en Lituanie
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 10:30
L'opération vise à la fois à renforcer la présence de Delta Plus dans les pays baltes et à acquérir un savoir-faire et une gamme de vêtement de travail premium adaptée aux marchés baltes et scandinaves, en vue d'un déploiement sélectif en Scandinavie.
Basée à Vilnius, Gevanta réalise un chiffre d'affaires d'environ 9 millions d'euros, affiche une marge supérieure à celle du groupe et emploie 17 collaborateurs. La Lituanie représente plus de 50% de son CA, mais elle se développe dans les pays voisins.
L'intégration sera menée dans la continuité grâce au soutien du fondateur qui restera pour une période de transition. La société sera intégrée dans les comptes consolidés de Delta Plus rétroactivement au 1er juillet 2025.
