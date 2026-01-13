Delta mise sur le premium avec des prévisions 2026 optimistes

Delta Air Lines DAL.N a annoncé mardi prévoir une hausse d’environ 20% de son bénéfice en 2026 avec la demande de services "premium", le groupe ayant par ailleurs passé une commande de 30 Boeing BA.N 787-10 pour renforcer sa flotte long-courrier.

Le transporteur américain bénéficie d’une demande résiliente chez les voyageurs à revenu élevé, dans un contexte d’inflation et de morosité du pouvoir d'achat.

Le titre de Delta Air Lines chutait de près de 5% en avant-Bourse, le point médian de sa prévision de bénéfice par action pour 2026 étant inférieur aux attentes des analystes.

Alors que les recettes passagers globales n’ont progressé que de 1% au quatrième trimestre, les revenus des billets en classe économique ont reculé de 7% sur un an, tandis que ceux des produits premium ont augmenté de 9%.

Le directeur général Ed Bastian a précisé que la quasi-totalité de la croissance prévue des sièges concerne les produits premium, avec peu d’expansion en cabine principale.

Il a qualifié les perspectives d’"optimistes", évoquant des réservations record en début d’année, tout précisant donner une fourchette en raison des incertitudes géopolitiques et réglementaires.

Les prévisions ont également tiré les concurrents de Delta vers le bas, United UAL.O et American Airlines AAL.O abandonnant 3% en avant-Bourse.

Delta Air Lines prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 6,50 et 7,50 dollars (5,57 et 6,43 euros) pour 2026, ainsi qu’un flux de trésorerie disponible de 3 à 4 milliards de dollars.

REPRISE INTERNATIONALE INÉGALE

Ed Bastian estime que la demande internationale reste globalement solide, mais certains marchés, comme le Canada et la Chine, n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’avant-pandémie, la capacité vers la Chine demeurant très inférieure.

Delta a terminé 2025 avec le niveau le plus élevé de revenus premium et diversifiés de son histoire, près de 60% provenant des cabines premium, des programmes de fidélité et d’autres sources hors billets, dont son partenariat de longue date avec American Express.

Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre de Delta, à 1,55 dollar par action, a légèrement dépassé les attentes des analystes, malgré l’impact du plus long "shutdown" de l'histoire des États-Unis, qui a perturbé des dizaines de milliers de vols et réduit le bénéfice trimestriel d’environ 200 millions de dollars.

Début 2025, les compagnies aériennes ont également été affectées par une forte baisse de la demande après l’instauration de droits de douane massifs aux États-Unis, qui ont fragilisé la confiance des consommateurs. Les prévisions 2026 de Delta supposent que ces perturbations ne se reproduiront pas.

"La vigueur du secteur grand public se situe dans le haut de la courbe", a déclaré Ed Bastian, ajoutant que les clients clés de Delta continuent de privilégier les voyages et les expériences de qualité.

COMMANDE DE BOEING POUR DIVERSIFIER LA FLOTTE LONG-COURRIER

Dans le cadre de sa stratégie à long terme pour la flotte, Delta achètera 30 avions gros-porteurs Boeing 787-10, avec des options pour 30 supplémentaires, les livraisons devant commencer en 2031.

Ce nouvel appareil, choisi pour son efficacité et sa flexibilité sur les liaisons transatlantiques et sud-américaines, est moins coûteux à exploiter que des gros-porteurs comme l’Airbus A350, a indiqué Ed Bastian.

La commande passée à Boeing reflète un effort délibéré pour diversifier les fournisseurs, réduisant la dépendance à un seul constructeur alors que la compagnie se développe à l’international, selon le dirigeant.

"Il est assez difficile d’opérer (…) en étant dépendant d’un fournisseur unique", a-t-il déclaré.

(Rédigé par Rajesh Kumar Singh, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)