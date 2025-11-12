Delta estime que le trimestre en cours est solide malgré les perturbations des vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la déclaration de Delta au paragraphe 4)

Delta Air Lines DAL.N s'attend à un bon quatrième trimestre malgré les perturbations des vols causées par la fermeture du gouvernement fédéral, a déclaré Ed Bastian, directeur général du transporteur, à CNBC mercredi.

Ed Bastian a déclaré que les perturbations coûteraient un montant important à l'industrie et à l'économie, mais qu'elles ne réduiraient pas à néant les bénéfices trimestriels de Delta.

Ses commentaires font suite à une vague d'annulations de vols par les transporteurs américains au cours de la semaine écoulée, en raison d'absences de contrôle du trafic aérien.

Delta a déclaré que ses activités s'étaient rétablies après les perturbations survenues au cours du week-end en raison des problèmes de personnel des contrôleurs aériens et des conditions météorologiques saisonnières à Atlanta et dans d'autres régions du pays.

La fermeture, la plus longue de l'histoire des États-Unis, a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire.

Les annulations de vols ont toutefois fortement diminué mercredi, quelques heures avant que la Chambre des représentants ne vote sur un projet de loi visant à mettre fin à la fermeture record du gouvernement.