Delta Drone signe un accord de vente et d'achat avec Techaviacom

(AOF) - Delta Drone a signé le 25 septembre 2023 un accord de vente et d’achat avec la société de défense ukrainienne Scientific Production Company Techaviacom portant sur la fourniture de drones et de technologies connexes à des fins civiles et militaires. Ce stock d’équipements est évalué dans les livres de Delta Drone à plus de 2 millions d'euros. Selon les termes de l'accord, ces équipements seront livrés à Techaviacom en octobre de cette année afin de lui permettre de les revendre et/ou de développer ses propres produits.

La valeur comptable de ces équipements est de 2 138 678 € (valeur du stock dans les livres de Delta Drone), les paiements devant être effectués à Delta Drone en quatre versements jusqu'au 1er octobre 2024.

Ce prix de base pourra être ajusté à la baisse après l'inventaire du stock par Techaviacom, le retour des éléments ne pouvant être utilisés, et la revente des équipements, étant entendu que Delta Drone et Techaviacom se partageront la recette/résultante de ces ventes à parts égales.

Techaviacom est une société privée ukrainienne qui a une longue expérience dans le secteur de la défense. Les capacités de production et l'équipe de recherche et développement de l'entreprise sont situées en Ukraine. L'entreprise se concentre actuellement sur la conception et le développement d'une large gamme de produits de défense et de solutions technologiques exclusives.

