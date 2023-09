Delta Drone signe un accord de vente et d'achat avec le groupe industriel de défense ukrainien Techaviacom, pour la fourniture de drones et de technologies connexes

Cannes, 27 septembre 2023 à 18 heures



Delta Drone (FR001400H2X4 ALDR) a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé, le 25 septembre 2023, un accord de vente et d’achat avec la société de défense ukrainienne Scientific Production Company Techaviacom ("Techaviacom") portant sur la fourniture de drones et de technologies connexes à des fins civiles et militaires. Ce stock d’équipements est évalué dans les livres de Delta Drone à plus de 2 millions d'euros.



Techaviacom est une société privée ukrainienne qui a une longue expérience dans le secteur de la défense. Les capacités de production et l'équipe de recherche et développement de l'entreprise sont situées en Ukraine. L'entreprise se concentre actuellement sur la conception et le développement d'une large gamme de produits de défense et de solutions technologiques exclusives.



Quant à la nouvelle direction de Delta Drone, elle possède une connaissance approfondie de l'Ukraine et des régions avoisinantes.