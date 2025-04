Delta Airlines souligne le manque de visibilité

(AOF) - Delta Airlines est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street malgré des résultats trimestriels dégradés. La compagnie aérienne américaine affiche un bénéfice par action de 0,46 dollar contre 0,39 dollar attendu et 45 cents un an plus tôt. Le chiffre d'affaires opérationnel a progressé de 2% à 14 milliards de dollars. " Compte tenu du manque de visibilité économique, il est prématuré de fournir des perspectives annuelles actualisées" ajoute Delta qui au début du mois affichait " pour ambition un maintien des performances en 2025 ".

"Compte tenu de notre position de force, de notre volonté d'agir et de la baisse des prix du carburant, Delta reste bien positionnée pour générer une rentabilité et un flux de trésorerie disponibles solides pour l'année " affirme le directeur général Ed Bastian. " Je m'attends à ce que nos résultats financiers continuent d'être parmi les meilleurs du secteur et confirment notre stratégie de différenciation et de pérennité financière. "

Au deuxième trimestre, le bénéfice par action est anticipé entre 1,70 et 2,30 dollars pour un revenu au mieux en hausse de 2% et au pire un repli de 2%.

