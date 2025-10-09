Delta Airlines resserre en hausse ses objectifs annuels
09/10/2025
Le transporteur aérien basé à Atlanta ajoute viser un free cash-flow de 3,5 à 4 milliards de dollars, resserrant ainsi en hausse sa fourchette-cible précédente qui allait de 3 à 4 MdsUSD, conformément à ses objectifs de FCF à long terme.
Sur son trimestre de septembre, il a engrangé un BPA non GAAP de 1,71 USD, niveau dépassant les attentes du marché, avec une marge opérationnelle ajustée de 11,2% pour des revenus en croissance de 4,1% à 15,2 MdsUSD, record pour cette époque de l'année.
'Au cours des 6 dernières semaines, les tendances des ventes se sont accélérées dans toutes les zones géographiques', met en avant Delta, qui prévoit une hausse de 2 à 4% de ses revenus et un BPA ajusté de 1,60 à 1,90 USD pour le quatrième trimestre 2025.
