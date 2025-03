Delta Airlines lance un avertissement et plombe le secteur en Europe

(AOF) - Delta Airlines est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après avoir réduit de moitié ses estimations de bénéfices pour le premier trimestre, invoquant la faiblesse de la demande intérieure aux Etats-Unis. La compagnie aérienne américaine ne s’attend plus désormais qu’à un bénéfice par action compris entre 0,30 et 0,50 dollar au 1er trimestre, contre de 0,70 à 1 dollar précédemment. Le chiffre d’affaires ne devrait progresser que de 3% à 4% contre de 7% à 9% prévus initialement.

" Les perspectives ont été affectées par la récente baisse de confiance des consommateurs et des entreprises, due à l'augmentation des incertitudes macroéconomiques, ce qui a entraîné un affaiblissement de la demande intérieure " a expliqué Delta Airlines. " Les tendances de croissance des revenus des segments Premium, de l'international et de la fidélisation sont conformes aux attentes ".

A Paris, Air France (-5,25% à 10,83 euros) affiche l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 à la suite de cet avertissement. Les autres valeurs du secteur en Europe sont aussi pénalisées.