Delta Airlines : l'administration américaine demande la fin d'une coentreprise

(AOF) - Selon Reuters, l’administration américaine aurait ordonné à Delta Airlines et Aeromexico de dissoudre leur coentreprise d’ici au début de l’année prochaine. Cette société leur permettait de coordonner leurs décisions en matière de programmation, de tarification et de capacités de vols entre les États-Unis et le Mexique. En outre, Washington a également annoncé que des mesures pourraient être prises contre les pays européens concernant les restrictions imposées dans les aéroports.
