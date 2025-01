Delta Airlines: hausse de 44% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Delta Airlines publie au titre de son dernier trimestre 2024, en données ajustées, un BPA en progression 44,5% à 1,85 dollar et une marge opérationnelle améliorée de 2,3 points à 12%, pour des revenus d'exploitation accrus de 5,7% à plus de 14,4 milliards de dollars.



Le transporteur aérien basé à Atlanta revendique ainsi, sur l'ensemble de l'année écoulée, un BPA de 5,33 dollars et un free cash-flow record de 3,4 milliards de dollars, pour des revenus d'exploitation de 61,6 milliards.



Pour les trois premiers mois de 2025, Delta anticipe un BPA entre 0,70 et un dollar, ainsi qu'une croissance des revenus de 7 à 9%, et pour l'ensemble de l'exercice, il vise un BPA de plus de 7,35 dollars et un free cash-flow supérieur à quatre milliards.





