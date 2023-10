Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Airlines: hausse de 35% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Delta Airlines publie au titre du troisième trimestre 2023 un BPA ajusté en hausse de 35% à 2,03 dollars et une marge d'exploitation ajustée améliorée de 1,9 point à 13,5%, pour des revenus d'exploitation ajustés en augmentation de 13% à 14,6 milliards de dollars.



La forte demande de voyages sur Delta se poursuivant, le groupe prévoit sur le trimestre en cours une croissance du chiffre d'affaires total de 9 à 12% en comparaison annuelle, avec un revenu unitaire total qui devrait diminuer de 2,5 à 4,5%.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, la compagnie aérienne basée à Atlanta anticipe un BPA ajusté entre six et 6,25 dollars, pour une croissance du chiffre d'affaires ajusté de 20% et une marge opérationnelle à deux chiffres.





