Delta Airlines en hausse après que Jefferies l'a relevée à "acheter"

1er octobre - ** Les actions de Delta Airlines DAL.N augmentent de près de 1 % à environ 57,5 $ dans les échanges de pré-marché, après que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" et a augmenté son objectif de cours à 70 $, contre 62 $.

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 23,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'augmentation révisée de 2 % à 4 % au T3 (de 0 à 4 %) nous donne suffisamment confiance dans le chiffre d'affaires pour le T4/2026 pour que l'expansion des marges se produise malgré une transmission limitée des revenus aux bénéfices au T3 en raison des conditions météorologiques estivales", déclare Jefferies.

** La société de courtage indique que les gains de primes et de fidélité sont soutenus par des bénéfices plus importants dans les hubs, grâce à la reprise des voyages en classe économique et à la diminution des rivaux à bas prix à Atlanta et à Detroit

** 22 des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et une comme "conservée"; leur objectif de cours médian est de 68 $ - données compilées par LSEG.

** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 6% depuis le début de l'année