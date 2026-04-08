Delta Airlines dépasse les attentes sur son trimestre de mars
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 13:24
En hausse de près de 10% à 14,2 MdsUSD, ses revenus ont atteint un record pour cette période de l'année, "grâce à une forte demande en affaires et en loisirs", selon Joe Esposito, son directeur commercial de Delta.
"Avec la demande soutenue, nos mesures de réduction de capacité et la récupération du carburant, nous prévoyons que la croissance totale des revenus au trimestre de juin sera en hausse de plus de 10% ( low-teens ) pour une capacité stable", poursuit-il.
Delta s'attend à un bénéfice avant impôts du trimestre de juin d'environ 1 MdUSD (après 532 MUSD en données non GAAP pour le trimestre écoulé), avec une croissance des coûts unitaires hors carburant à un rythme similaire à celui du trimestre de mars.
La compagnie aérienne d'Atlanta revendique en outre le meilleur bilan de son histoire, "soutenu par sa notation investment grade auprès des trois agences de notation de crédit et une dette nette ajustée en dessous des niveaux de 2019".
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