Delta Airlines: BPA en repli de 26% au 3e trimestre

information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 13:33









(CercleFinance.com) - Delta Airlines publie au titre de son troisième trimestre 2024, en données ajustées, un BPA en repli de 26% à 1,50 dollar et une marge opérationnelle en baisse de 4,1 points à 9,4%, pour des revenus d'exploitation stables à près de 14,6 milliards de dollars.



'Au cours du trimestre de septembre, la croissance du revenu unitaire s'est améliorée séquentiellement dans tous les segments géographiques, reflétant un meilleur équilibre entre demande et offre alors que la croissance du secteur se modérait', précise-t-il.



Revendiquant de fortes réservations pour la saison des fêtes, le transporteur aérien basé à Atlanta prévoit pour le dernier trimestre 2024, un BPA de 1,60 à 1,85 dollar, une marge opérationnelle de 11 à 13% et des revenus en croissance de 2 à 4%.





Valeurs associées DELTA AIR LINES 50,15 USD NYSE -0,97%