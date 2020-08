Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Air Lines va se séparer de près de 2.000 pilotes - mémo Reuters • 25/08/2020 à 00:51









CHICAGO, 25 août (Reuters) - Delta Air Lines DAL.N a prévu de licencier 1.941 pilotes en octobre, a indiqué la compagnie aérienne américaine dans un mémo que Reuters a consulté lundi, citant les conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus et une demande en berne dans le secteur aérien. Les compagnies aériennes américaines ont prévenu qu'il leur serait nécessaire de licencier des dizaines de milliers de salariés quand les aides gouvernementales prendront fin en septembre. Le plan de secours de Washington, de 25 milliards de dollars, qui couvre notamment les salaires des employés, était destiné à aider le secteur aérien à faire face à la crise sanitaire et à préserver les emplois jusqu'au rétablissement du secteur, mais la demande est restée faible. "Nous avons tout simplement en sureffectif, et nous faisons face à une décision incroyablement difficile", a écrit le directeur des opérations de vol de Delta, John Laughter, dans un mémo transmis aux employés. "Six mois après le début de la pandémie, seuls 25% de nos revenus ont été recouvrés. Malheureusement, nous voyons peu de catalyseurs au cours des six prochains mois pour changer de manière significative cette trajectoire", ajoute-t-il. Delta, basée à Atlanta et qui est l'une des plus importantes compagnies aériennes américaines, avait dans un premier temps estimé être en sureffectif de 2.558 pilotes, mais le nombre de départs contraints a été réduit après que des pilotes ont opté pour un départ à la retraite anticipé ou un départ volontaire. (Tracy Rucinski; version française Jean Terzian)

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE +9.28%