Delta Air Lines resserre en hausse certains objectifs financiers annuels
information fournie par AOF 09/10/2025 à 14:44

(AOF) - Delta Air Lines a publié un chiffre d’affaires record de 15,2 milliards de dollars, en hausse de 4,1%, pour le compte du troisième trimestre. L’activité du groupe de transport aérien a été portée par les segments premium, corporate et fidélité. En outre, les dépenses de carburant ajustées se sont élevées à 2,6 milliards de dollars, en baisse de 8% sur un an. Pour l’ensemble de l’année, Delta Air Lines a resserré à la hausse ses objectifs et table désormais sur un bénéfice par action d’environ 6 dollars, contre une fourchette allant de 5,25 à 6,25 dollars auparavant.

Le free cash flow est désormais attendu entre 3,5 et 4 milliards de dollars. Précédemment, il était espéré entre 3 et 4 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre, le groupe vise une croissance de ses revenus comprise entre 2 et 4%, une marge opérationnelle entre 10,5 et 12% et un bénéfice par action entre 1,60 et 1,90 dollar.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
57,140 USD NYSE 0,00%
