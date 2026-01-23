Delta Air Lines conseille vivement aux voyageurs de réserver à nouveau, la tempête hivernale menaçant les vols du week-end

(Ajout de détails sur l'avertissement du National Weather Service au paragraphe 6)

Delta Air Lines DAL.N a demandé vendredi aux passagers voyageant ce week-end de reprogrammer leurs vols alors qu'une importante tempête hivernale menace de perturber les opérations et d'entraîner des annulations massives.

Latempête perturbe le transport aérien aux Etats-Unis, incitant les compagnies aériennes à annuler des vols, à annoncer des retards et à émettre des dispenses de voyage alors que la glace, la neige et les vents violents balaient les principaux hubs et aéroports régionaux du sud, de l'est et du centre des Etats-Unis.

La compagnie aérienne a déclaré que les clients devaient s'attendre à des annulations de vols dans les vallées de l'Ohio et du Tennessee, notamment à Nashville et à Raleigh-Durham, car la tempête menace de perturber les voyages du week-end.

Delta Air Lines a annulé des vols dans plusieurs aéroports de cinq États jeudi, avertissant que la lenteur des opérations pourrait entraîner davantage de retards et d'annulations, et compliquer le rebooking pendant l'une des périodes de voyage les plus chargées de l'hiver.

Environ deux tiers des 815 vols prévus au départ de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth samedi ont été annulés, selon la société d'analyse de l'aviation Cirium.

Le National Weather Service a prévenu qu'un mélange de pluie verglaçante, de grésil et de neige pourrait rendre les déplacements dangereux et provoquer des pannes d'électricité et des dégâts aux arbres dans le Sud-Est, et que des chutes de neige plus importantes sont attendues plus au nord à mesure que la tempête remontera le pays.

Les compagnies aériennes ont invité les passagers à suivre de près l'état de leur vol et à utiliser les applications mobiles ou les sites web des compagnies pour obtenir des options de rebooking le plus rapidement possible à mesure que la tempête progresse. Les voyageurs ont déjà commencé à modifier leurs plans en prévision des perturbations croissantes.