Delta Air Lines commande 31 gros-porteurs Airbus
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 08:45

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a annoncé qu'elle commandera 31 gros-porteurs Airbus de nouvelle génération pour sa flotte : 16 A330-900 et 15 A350-900 dont les livraisons devraient débuter en 2029. Il s'agit d'un investissement qui soutiendra sa croissance internationale et accélérera le renouvellement de sa flotte dans les années à venir.

Cette opération comprend une commande ferme, 10 options d'achat ainsi que 20 options supplémentaires pour de futurs gros-porteurs.

Avec cette commande, la flotte d'A330-900 de Delta Air Lines passera à 55 appareils, et sa flotte d'A350 atteindra 79 appareils, dont 20 avions A350-1000 que la compagnie prévoit de commencer à recevoir au début de 2027.

"L'arrivée de ces nouveaux gros-porteurs renforcera la capacité premium sur les marchés internationaux moyen et long-courriers, tout en améliorant l'efficacité énergétique et les marges de la compagnie", explique Delta Air Lines

Valeurs associées

AIRBUS
197,2800 EUR Euronext Paris -1,06%
