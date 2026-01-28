Delta Air Lines commande 31 gros-porteurs Airbus
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 08:45
Cette opération comprend une commande ferme, 10 options d'achat ainsi que 20 options supplémentaires pour de futurs gros-porteurs.
Avec cette commande, la flotte d'A330-900 de Delta Air Lines passera à 55 appareils, et sa flotte d'A350 atteindra 79 appareils, dont 20 avions A350-1000 que la compagnie prévoit de commencer à recevoir au début de 2027.
"L'arrivée de ces nouveaux gros-porteurs renforcera la capacité premium sur les marchés internationaux moyen et long-courriers, tout en améliorant l'efficacité énergétique et les marges de la compagnie", explique Delta Air Lines
Valeurs associées
|197,2800 EUR
|Euronext Paris
|-1,06%
