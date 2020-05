Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Air Lines aura 7.000 pilotes de trop à l'automne Reuters • 14/05/2020 à 16:32









DELTA AIR LINES AURA 7.000 PILOTES DE TROP À L'AUTOMNE (Reuters) - Delta Air Lines s'attend à compter 7.000 pilotes de plus que nécessaire cet automne en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur ses activités, déclare la direction de la compagnie aérienne américaine dans un message aux salariés que Reuters a pu consulter. "Je reconnais qu'il s'agit d'un chiffre alarmant, il est donc important que vous sachiez que notre intention est d'aligner nos effectifs sur nos besoins à long terme", a déclaré John Laughter, vice-président de l'entreprise en charge des opérations de vol, dans cette note interne datée de jeudi. Il a ajouté qu'au troisième trimestre 2021, Delta devrait compter entre 2.500 et 3.500 pilotes de plus que nécessaire pour répondre à ses besoins, même en prenant en compte ceux qui atteindront l'âge d'un départ en retraite obligatoire d'ici l'été prochain. (Tracy Rucinski et David Shepardson, version française Marc Angrand)

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE -3.19%