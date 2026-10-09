Delta Air Lines attendu en net repli après ses résultats

Le transporteur aérien américain a enregistré une légère progression de son bénéfice net ajusté au troisième trimestre 2026 mais reste lourdement impacté par la forte hausse des coûts du carburant. Si le groupe anticipe une accélération de la croissance de ses revenus au 4e trimestre, les investisseurs semblent moins convaincus : le titre cède plus de 4,5% dans les échanges de préouverture à Wall Street.

Le bénéfice net ajusté de Delta Air Lines a augmenté de 2% sur un an au troisième trimestre 2026, pour s'établir à 1,134 milliard de dollars, laissant apparaître un BPA ajusté de 1,72 USD ( 1%).

En données publiées, le bénéfice net a en revanche chuté de 47%, à 756 millions de dollars (le consensus S&P ciblait 1 175 MUSD) tandis que le BPA publié a reculé de 47%, à 1,15 USD (consensus S&P : 1,78 USD).

De son côté, le chiffre d'affaires publié a augmenté de 21%, à 20,186 MdsUSD tandis que le résultat opérationnel ajusté a diminué de 2%, à 1,662 MdUSD. Le bénéfice avant impôts ajusté a néanmoins progressé de 1%, à 1,497 MdUSD.

Cette évolution intervient dans un contexte de forte inflation des coûts énergétiques. Les dépenses de carburant ajustées ont bondi de 62% sur un an, à 4,143 MdsUSD, tandis que le prix moyen du carburant ajusté a augmenté de 60%, à 3,61 USD par gallon.

Le free cash flow ajusté a reculé de 44%, à 463 MUSD, tandis que la dette nette ajustée s'établissait à 13,350 MdsUSD à fin septembre, en baisse de 950 MUSD par rapport à fin 2025.

"Notre résilience reflète la solidité structurelle que nous avons construite au fil des années, nous permettant de traverser efficacement l'un des environnements de prix du carburant les plus élevés de ces dernières années", a déclaré Ed Bastian, directeur général de Delta Air Lines.

Pour le quatrième trimestre, Delta Air Lines prévoit une croissance de son chiffre d'affaires total d'environ 20% sur un an, une marge opérationnelle ajustée comprise entre 7% et 9% et un BPA ajusté de 1,15 à 1,65 USD.

Sur l'ensemble de l'exercice 2026, le groupe vise un BPA ajusté compris entre 5,10 et 5,60 USD, un free cash flow d'environ 2,5 MdsUSD et un bénéfice avant impôts d'environ 4,5 MdsUSD.

Delta prévoit également de rembourser plus de 2 MdsUSD de dette cette année et de ramener son ratio d'endettement brut ajusté à environ 2,2 fois.