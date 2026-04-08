Delta Air et Southwest Airlines augmentent les frais de bagages enregistrés en raison de la flambée des prix du kérosène

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(Modification de l'en-tête et du titre pour ajouter Southwest et ajout de détails aux paragraphes 5 et 6)

Delta Air Lines DAL.N et Southwest Airlines LUV.N ont annoncé mardi qu'elles augmenteraient les frais pour les bagages enregistrés, les transporteurs cherchant à compenser la flambée des coûts du kérosène liée à l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

Le secteur mondial de l'aviation est confronté à la hausse des prix du carburant, qui a entraîné une augmentation des coûts d'exploitation et une réduction des marges, après que les tensions au Moyen-Orient ont perturbé le détroit d'Ormuz, un couloir de transport de pétrole essentiel.

Le prix du kérosène, qui se situait en moyenne entre 85 et 90 dollars le baril en février avant la guerre contre l'Iran, a grimpé à environ 209 dollars le baril au niveau mondial, selon l'Association internationale du transport aérien.

Delta et Southwest ont annoncé que les frais pour le premier et le deuxième bagage enregistré augmenteraient de 10 dollars pour les nouvelles réservations, ce qui porterait le coût à 45 dollars pour le premier bagage et à 55 dollars pour le deuxième.

Delta, qui prévoit d'appliquer ces hausses de tarifs sur les vols intérieurs et sur certaines liaisons internationales court-courriers, a indiqué que les frais pour un troisième bagage enregistré augmenteraient de 50 dollars pour atteindre 200 dollars.

Delta appliquera cette augmentation aux réservations effectuées à partir de mercredi. Pour Southwest, les changements prendront effet pour les réservations effectuées à partir de jeudi.

L'augmentationmarque la première hausse des frais de bagages intérieurs de depuis deux des mesures similaires par ses pairs United Airlines UAL.O et JetBlue Airways JBLU.O .

Contrairement à certains de ses rivaux, Delta dispose d'un tampon sous la forme d'une raffinerie appartenant à une filiale en Pennsylvanie.

Cette raffinerie , d'une capacité d'environ 190 000 barils par jour, couvre près des trois quarts de ses besoins en carburant, même si elle reste exposée aux fluctuations des prix du pétrole brut.

Les avantages liés aux bagages enregistrés dans le cadre des programmes de fidélisation de la compagnie , les tarifs préférentiels et les cartes de crédit cobrandées resteront inchangés. Delta a déclaré qu'il n'y aurait pas de modification des frais de bagages sur les liaisons internationales long-courriers.