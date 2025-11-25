 Aller au contenu principal
Dell Technologies en hausse après des prévisions annuelles et trimestrielles optimistes
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 22:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de Dell Technologies DELL.N augmentent d'environ 2 % à 128,81 $ dans des échanges volatils après la cloche ** La société relève ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels; elle prévoit des revenus et des bénéfices supérieurs aux estimations pour le quatrième trimestre

** Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 111,2 et 112,2 milliards de dollars, contre 105 à 109 milliards de dollars prévus précédemment

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait s'élever à 9,92 dollars, contre 9,55 dollars prévus précédemment

** Prévisions de revenus pour le 4ème trimestre entre 31 et 32 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation des analystes de 27,59 milliards de dollars, et BPA ajusté de 3,50 dollars, au-dessus des estimations de 3,21 dollars - données compilées par LSEG

** La dynamique de l'IA s'accélère au second semestre de l'année - Jeff Clarke, directeur de l'exploitation

** Elle affiche un BPA ajusté du troisième trimestre supérieur aux prévisions, tandis que les revenus manquent légèrement les attentes

** L'action a augmenté d'environ 9% depuis le début de l'année

