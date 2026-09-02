Dell revoit une nouvelle fois à la hausse ses prévisions annuelles, la demande en matière d'IA lui permettant d'enregistrer des résultats records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dell revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour les serveurs optimisés pour l'IA, à 74 milliards de dollars pour l'exercice 2027

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre atteint le niveau record de 47 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 44,92 milliards de dollars

* Le directeur des opérations Jeff Clarke indique que le chiffre d’affaires de la division PC connaît sa plus forte croissance depuis cinq ans

(Ajout de détails issus de la conférence téléphonique sur les résultats et du contexte, mise à jour du cours de l’action)

par Jaspreet Singh

Dell Technologies DELL.N a revu mardi à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel de 25 milliards de dollars, tout en rehaussant ses prévisions de bénéfices pour la deuxième fois cette année, porté parla forte hausse de la demande pour ses serveurs dédiés à l’IA.

L'action Dell a progressé de 7 % en séance prolongée.

Ces serveurs, équipés de puces Nvidia NVDA.O , sont recherchés par des clients tels que les fournisseurs de services cloud d’IA Nscale et CoreWeave CRWV.O pour construire des clusters de calcul destinés à l’entraînement et à l’exécution de modèles d’IA.

Dell a également préservé ses marges des effets de la pénurie de puces mémoire qui touche le secteur en augmentant les prix de ses produits, notamment ceux des ordinateurs personnels.

« La demande s’étend aux néoclouds, aux acteurs souverains et aux entreprises, et notre nombre de clients a dépassé les 6 500 », a déclaré Jeff Clarke, directeur des opérations, lors d’une conférence téléphonique post-résultats qui a été interrompue par un problème technique pendantenviron 10 minutes.

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons enregistré plus de 130 milliards de dollars de commandes de serveurs dédiés à l’IA », a-t-il ajouté.

Les prévisions publiées le mois dernierpar Nvidia et Super Micro avaientrenforcé la confiance des investisseurs dans la résilience du boom de l’IA.

Dell a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , passant de 167 milliards de dollars à 192 milliards de dollars, et a ajusté ses prévisions de bénéfice par action à 25,50 dollars, contre 17,90 dollars initialement prévu.

La société, dont le cours de l’action a plus que triplé cette année, table désormaissur un chiffre d’affairesde 74 milliardsde dollars pour l’exercice 2027 concernant les serveurs optimisés pour l’IA, contre une projection antérieure de 60 milliards de dollars.

Son chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 58 % pour atteindre le niveau record de 47 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations compilées par LSEG, qui s’élevaient à 44,92 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action, à 7,04 dollars, a dépassé les estimations de 4,91 dollars.

Les ventes de la division PC de Dell ont progressé de 20 %, portées par les clients professionnels, faisant écho à la croissance enregistrée chez HP HPQ.N . Clarke a indiqué que le chiffre d’affaires de la division PC connaissait sa plus forte croissance depuis cinq ans.

Le chiffre d'affaires de la division de Dell regroupant ses offres de stockage, de logiciels et de serveurs a bondi de 89 %. Les ventes de serveurs traditionnels et de solutions réseau ont plus que doublé, les clients ayant modernisé leur infrastructure et la demande ayant augmenté pour des serveurs équipés de processeurs capables de gérer des charges de travail agentiques.