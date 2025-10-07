Dell revoit à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices à long terme en raison de la forte demande de serveurs d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dell DELL.N a relevé mardi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices à long terme, signalant une demande robuste pour ses serveurs qui alimentent les charges de travail d'intelligence artificielle.

La demande insatiable de puissance informatique nécessaire à la formation et à l'exécution de produits d'intelligence artificielle générative tels que ChatGPT a entraîné une forte demande pour des entreprises telles que Dell et Super Micro Computer SMCI.O .

Dell s'attend désormais à une croissance annuelle composée de son chiffre d'affaires comprise entre 7 % et 9 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 3 % à 4 %.

L'entreprise a également relevé ses prévisions de croissance annuelle du bénéfice par action ajusté à au moins 15 %, soit près du double de son objectif précédent de 8 %.

"Les clients sont avides d'IA et du calcul, du stockage et du réseau que nous fournissons pour déployer l'intelligence à grande échelle", a déclaré le directeur général Michael Dell dans un communiqué.