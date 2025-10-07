Dell relève ses perspectives de bénéfices à long terme en raison de la forte demande de serveurs d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions de Dell Technologies amp;lt;DELL.Namp;gt; augmentent de 5,6 % à 153,97 $ avant le marché

** Dell relève ses objectifs de bénéfices et de chiffre d'affaires à long terme en raison de la forte demande pour les serveurs d'IA

** La société relève son objectif de croissance annuelle du BPA dilué ajusté à 15 % contre 8 % précédemment; la croissance du chiffre d'affaires est envisagée à 7 %-9 % contre 3 %-4 % précédemment

** Les analystes évaluent l'action à "acheter" en moyenne, tout comme son homologue Super Micro Computer amp;lt;SMCI.Oamp;gt; - données compilées par LSEG

** DELL est en hausse de 26% depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, mais reste en deçà du bond de 80 % de SMCI