 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 990,74
+0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dell relève ses perspectives de bénéfices à long terme en raison de la forte demande de serveurs d'IA
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 14:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions de Dell Technologies amp;lt;DELL.Namp;gt; augmentent de 5,6 % à 153,97 $ avant le marché

** Dell relève ses objectifs de bénéfices et de chiffre d'affaires à long terme en raison de la forte demande pour les serveurs d'IA

** La société relève son objectif de croissance annuelle du BPA dilué ajusté à 15 % contre 8 % précédemment; la croissance du chiffre d'affaires est envisagée à 7 %-9 % contre 3 %-4 % précédemment

** Les analystes évaluent l'action à "acheter" en moyenne, tout comme son homologue Super Micro Computer amp;lt;SMCI.Oamp;gt; - données compilées par LSEG

** DELL est en hausse de 26% depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, mais reste en deçà du bond de 80 % de SMCI

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
145,770 USD NYSE 0,00%
SUPER MICRO
54,6200 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank