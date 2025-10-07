Dell relève ses objectifs financiers à long terme
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 15:35
'Dell capitalise sur le rythme sans précédent de l'évolution technologique, en particulier de l'IA, et est bien positionné avec un portefeuille de premier plan allant de l'infrastructure de datacenter aux ordinateurs personnels', affirme-t-il.
Ainsi, le constructeur informatique table désormais sur des croissances annuelles de 7 à 9% pour ses revenus (et non plus de 3 à 4%) et de 15% ou plus pour son BPA non GAAP (soit près du double de l'objectif précédent de 8%).
Visant toujours à redistribuer plus de 80% de son free cash-flow ajusté en dividendes et rachats d'actions, Dell prolonge son engagement à accroitre son dividende de 10% ou plus par an jusqu'à l'exercice 2030 (et non plus l'exercice 2028).
Valeurs associées
|150,365 USD
|NYSE
|+3,15%
A lire aussi
-
L'Union européenne passe à l'offensive sur l'acier: la Commission a dévoilé mardi des mesures sans précédent, dont le doublement des droits de douane sur les importations, afin de protéger les sidérurgistes face à une concurrence chinoise jugée déloyale et de plus ... Lire la suite
-
Les modalités de contrôle de cette interdiction n'ont pas été détaillées. Des enfances "volées". Le gouvernement danois a annoncé mardi 7 octobre une projet de loi visant à interdire l'utilisation de réseaux sociaux jusqu'à 15 ans. "Le gouvernement va proposer ... Lire la suite
-
* GETLINK GETP.PA - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver", avec un objectif de cours à 16,5 euros. * NEXANS NEXS.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * LVMH LVMH.PA - Morgan Stanley relève ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert légère hausse mardi, au lendemain des nouveaux records de clôture du S&P 500 et du Nasdaq, alors que l'attention se porte vers la politique monétaire américaine et une série d'annonces liées au secteur de l'intelligence artificielle. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer