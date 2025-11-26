Dell relève à nouveau ses objectifs après un solide trimestre
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 07:43
Le constructeur de matériel informatique a fait part d'un BPA ajusté (non GAAP) en augmentation de 17% à un niveau record de 2,59 dollars au titre de son 3e trimestre (clos fin octobre), dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes.
En termes d'activité, Dell a vu ses revenus croitre de 11% à un record de 27 milliards de dollars, grâce essentiellement à un bond de 24% de sa division infrastructure solutions, tiré plus particulièrement par son activité de serveurs et réseaux (+37%).
'La dynamique de l'IA s'accélère au second semestre, conduisant à des commandes en serveurs IA records de 12,3 MdsUSD et à un montant sans précédent de 30 MdsUSD en commandes depuis le début de l'année', souligne son COO Jeff Clarke.
Aussi, pour l'ensemble de l'exercice, Dell anticipe désormais un BPA ajusté en hausse de 22% à 9,92 USD (et non plus de 9,55 USD) et des revenus en croissance de 17% à entre 111,2 et 112,2 MdsUSD (et non plus de 105 à 109 MdsUSD).
Valeurs associées
|125,910 USD
|NYSE
|-1,04%
