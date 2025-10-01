 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 011,50
+1,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dell progresse après que BofA a relevé son estimation de prix en raison de la puissance de ses serveurs d'IA
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 20:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de Dell DELL.N augmentent de 3,3 % à 146,43 $

** BofA relève le PT de DELL à 170 $ contre 167 $

** La société de courtage estime que DELL peut augmenter son flux de trésorerie disponible de manière significative grâce à l'effet de levier sur les marges des serveurs IA qui se produit plus rapidement que les prévisions actuelles

** La société ajoute que le rendement du capital investi devrait s'améliorer pour DELL avec les serveurs IA et que le multiple a le potentiel d'augmenter

** Dell tiendra une réunion d'analystes sur les valeurs mobilières le 7 octobre

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 23 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
147,170 USD NYSE +3,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank