Dell progresse après que BofA a relevé son estimation de prix en raison de la puissance de ses serveurs d'IA

1er octobre - ** Les actions de Dell DELL.N augmentent de 3,3 % à 146,43 $

** BofA relève le PT de DELL à 170 $ contre 167 $

** La société de courtage estime que DELL peut augmenter son flux de trésorerie disponible de manière significative grâce à l'effet de levier sur les marges des serveurs IA qui se produit plus rapidement que les prévisions actuelles

** La société ajoute que le rendement du capital investi devrait s'améliorer pour DELL avec les serveurs IA et que le multiple a le potentiel d'augmenter

** Dell tiendra une réunion d'analystes sur les valeurs mobilières le 7 octobre

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 23 % depuis le début de l'année