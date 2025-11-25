Dell prévoit des objectifs de croissance optimistes grâce à la vigueur des ventes de serveurs d'IA

Dell DELL.N a prévu pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations de Wall Street mardi, alors que l'augmentation des investissements dans les centres de données pour soutenir les applications d'intelligence artificielle stimule la demande pour ses serveurs.

La société a également annoncé la nomination permanente de David Kennedy au poste de directeur financier . Dell, qui a revu à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels, propose des serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle et équipés des puissantes puces de Nvidia NVDA.O .

Ses prévisions solides pourraient apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à l'impact sur les marges dû à la concurrence intense sur le marché des serveurs d'IA de la part de rivaux tels que Super Micro Computer SMCI.O et aux coûts élevés de construction des produits.

Dell prévoit désormais un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars pour l'exercice 2026 provenant des livraisons de serveurs d'IA, contre 20 milliards de dollars précédemment. L'entreprise avait déjà revu ses prévisions à la hausse en août .

Après avoir conclu des accords avec le ministère américain de l'énergie et la société d'IA G42 d'Abu Dhabi, la société compte également xAI, la startup d'IA d'Elon Musk, et CoreWeave

CRWV.O parmi ses clients.

Dell prévoit un chiffre d'affaires compris entre 31 et 32 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes (27,59 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté prévu de 3,50 dollars par action était également supérieur aux estimations de 3,21 dollars.

L'entreprise a relevé ses prévisions de recettes annuelles, qui devraient se situer entre 111,2 et 112,2 milliards de dollars, contre 105 à 109 milliards de dollars précédemment. Elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 9,92 dollars, en hausse par rapport à sa projection précédente de 9,55 dollars.

"La dynamique de l'IA s'accélère au second semestre, entraînant des commandes record de serveurs d'IA de 12,3 milliards de dollars et des commandes sans précédent de 30 milliards de dollars depuis le début de l'année", a déclaré le directeur de l'exploitation, Jeff Clarke, dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de 27,01 milliards de dollars a légèrement dépassé les estimations de 27,13 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires de Dell pour le groupe des solutions d'infrastructure, qui comprend ses offres de stockage, de logiciels et de serveurs, a augmenté de 24 % pour atteindre 14,11 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires du groupe des solutions clients - qui comprend les PC - a augmenté de 3 % pour atteindre 12,48 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté pour le trimestre clos le 31 octobre s'est élevé à 2,59 dollars par action, ce qui est supérieur aux estimations de 2,47 dollars.