Dell mise sur l'augmentation de la demande de serveurs d'IA pour prévoir une croissance plus élevée

Dell DELL.N a prévu pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations de Wall Street mardi, alors que l'augmentation des investissements dans les centres de données pour soutenir l'intelligence artificielle stimule la demande pour ses serveurs, ce qui a fait grimper ses actions de 4 % dans les échanges prolongés.

La société a également annoncé la nomination permanente de David Kennedy au poste de directeur financier . Dell, qui a revu à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels, propose des serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle et équipés des puissantes puces de Nvidia NVDA.O .

Ces fortes prévisions interviennent alors que les investisseurs s'inquiètent de la pression sur les marges due à la concurrence de rivaux tels que Super Micro Computer SMCI.O sur le marché des serveurs d'intelligence artificielle et à une production coûteuse.

Dell prévoit désormais un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars pour l'exercice 2026 grâce aux livraisons de serveurs IA, contre 20 milliards de dollars précédemment.

Le carnet de commandes de serveurs IA de la société a augmenté pour atteindre 18,4 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre, alimenté par 12,3 milliards de dollars de nouvelles commandes. Elle a livré des serveurs d'une valeur de 5,6 milliards de dollars au cours du trimestre.

Après avoir conclu des accords avec le ministère américain de l'énergie et l'entreprise d'IA d'Abu Dhabi G42, l'entreprise compte également parmi ses clients la startup d'IA d'Elon Musk, xAI, et CoreWeave CRWV.O .

Les efforts déployés par les grandes entreprises technologiques pour mettre en place des infrastructures d'IA ont entraîné une augmentation des prix de la mémoire vive dynamique et de la mémoire NAND - deux types de puces mémoire couramment utilisés - dans un contexte de forte concurrence sur le marché des serveurs.

"Nous vivons une période tout à fait unique. C'est sans précédent. Nous n'avons jamais vu les coûts évoluer au rythme que nous avons connu", a déclaré Jeff Clarke, directeur de l'exploitation, lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

M. Clarke a déclaré que l'impact des prix pourrait se répercuter sur la clientèle, mais que Dell ferait "tout ce qui est en son pouvoir pour l'atténuer."

Sur un marché où la demande des clients est supérieure à l'offre disponible, les entreprises telles que Dell ont la possibilité d'augmenter leurs prix.

Dell pourrait tirer parti de cette situation potentielle en matière de prix, a déclaré Melissa Otto, responsable de la recherche S&P Global Visible Alpha.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 31 à 32 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui est supérieur aux prévisions de 27,59 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté prévu de 3,50 dollars par action était également supérieur aux estimations de 3,21 dollars.

Dell a revu à la hausse ses prévisions de revenus annuels, qui devraient se situer entre 111,2 et 112,2 milliards de dollars, contre 105 à 109 milliards de dollars prévus précédemment. Elle a également relevé son bénéfice ajusté par action à 9,92 dollars.

Au troisième trimestre, les recettes de 27,01 milliards de dollars ont légèrement **manqué** les estimations de 27,13 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté de 2,59 dollars par action a battu les estimations de 2,47 dollars.