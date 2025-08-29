 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Dell : la marge de la division serveurs laisse à désirer
information fournie par AOF 29/08/2025 à 12:54

(AOF) - Le groupe d'informatique Dell devrait reculer en raison de la rentabilité décevante de la division abritant les serveurs. Au deuxième trimestre, clos début août, Dell a vu son bénéfice net augmenter de 32% à 1,16 milliard de dollars, soit 1,70 dollar par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,32 dollars, là où le marché ciblait 2,30 dollars. Les revenus ont bondi de 19% à 29,80 milliards de dollars, ressortant au-dessus des attentes : 29,2 milliards de dollars.

Ils ont été soutenus par la division ISG abritant l'activité de serveurs, dont le chiffre d'affaires a bondi de 44% à 16,8 milliards de dollars. Les analystes ont toutefois été déçus par sa marge opérationnelle, qui est tombée à 8,8% contre 11% au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Wall Street anticipait 10,3%, selon Bloomberg.

" Au deuxième trimestre, nous avons réalisé de solides performances en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, atteignant un record de revenus à 29,8 milliards de dollars ", a déclaré Yvonne McGill, directrice financière de Dell Technologies. " Nous avons également enregistré un nouveau trimestre de génération de trésorerie robuste, avec 2,5 milliards de dollars de flux de trésorerie opérationnels et 1,3 milliard de dollars de retour aux actionnaires. "

Objectifs annuels rehaussés

Cette année, le groupe informatique anticipe des revenus situés entre 105 milliards de dollars et 109 milliards de dollars, soit une croissance 12% en moyenne. Dell visait auparavant un chiffre d'affaires compris entre 101 et 105 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est anticipé en progression de 17% à 9,55 dollars contre précédemment une progression de 15% à 9,40 dollars. Le consensus Bloomberg s'élève à respectivement 105,2 milliards de dollars et 9,43 dollars.

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
134,470 USD NYSE +1,53%
