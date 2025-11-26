Dell grimpe après des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices élevés, dans un contexte de hausse de la demande de serveurs d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions de Dell Technologies

DELL.N augmentent de 5 % à 132,14 $ avant le marché

** Le groupe prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le 4ème trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, car les investissements croissants dans les centres de données pour soutenir l'intelligence artificielle stimulent la demande pour ses serveurs

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre devrait se situer entre 31 et 32 milliards de dollars, au-dessus des attentes de 27,59 milliards de dollars; le bénéfice ajusté devrait être de 3,50 dollars par action, contre des estimations de 3,21 dollars

** La société relève également ses prévisions de chiffre d'affaires annuel entre 111,2 et 112,2 milliards de dollars, alors qu'elle tablait auparavant sur un chiffre d'affaires de 105 à 109 milliards de dollars

** La note moyenne de 26 analystes est "achat"; leur estimation médiane est de 163 $, selon les données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 9,2 % depuis le début de l'année jusqu'à mardi