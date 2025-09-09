 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 748,36
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dell, Fox News, Uber...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 09/09/2025 à 14:50

(AOF) - Dell

Dell annonce que sa directrice financière, Yvonne McGill, quittera ses fonctions le 9 septembre après une carrière au sein du groupe de près de 30 ans. Dell a nommé David Kennedy, vice-président senior des opérations commerciales mondiales et des finances de Dell, ancien vice-président senior et directeur de l'exploitation des ventes mondiales de Dell, ainsi que vice-président senior et directeur financier du groupe Client Solutions Group (CSG) de la société, au poste de directeur financier par intérim à compter du 9 septembre 2025.

Eli Lilly

Le laboratoire américain a dévoilé le lancement de Lilly TuneLab, une plateforme d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. L'objectif est de permettre aux entreprises de biotechnologie d'accéder à des modèles de découverte de médicaments, entraînés à partir des données de recherche d'Eli Lilly accumulées pendant des années.

Fox News

Fox Corp baisse de 4,4%, à 54,25 dollars, en avant-Bourse tout comme News Corp (-4,5%, à 32,44 dollars) après que le magnat des médias Rupert Murdoch (94 ans) a donné son feu vert pour confier les rênes de son groupe entre les seules mains de son fils aîné Lachlan (54 ans). Ses frères et sœurs- Prudence MacLeod, Elisabeth et James Murdoch -ont accepté de vendre leurs parts après des années de tensions familiales. D'après "The New York Times" et "The Washington Post", les trois se partageront 3,3 milliards de dollars.

Nebius

Le groupe Nebius devrait flamber à Wall Street après avoir signé un accord cadre d'un montant de 17,4 milliards de dollars sur 5 ans avec Microsoft. Il fournira au groupe informatique l'accès à une capacité d'infrastructure GPU dédiée, en plusieurs tranches en 2025 et 2026. Microsoft pourrait également acquérir des services et/ou des capacités supplémentaires dans le cadre de l'accord, ce qui valoriserait le contrat à environ 19,4 milliards de dollars.

Uber

Uber et Sephora ont annoncé un partenariat qui permet d'intégrer des centaines de magasins Sephora à la plateforme Uber Eats. Ainsi, dès aujourd'hui, aux États-Unis et au Canada les amateurs de produits de beauté pourront commander en un clic du maquillage, des soins de la peau etc… et se les faire livrer à domicile.

