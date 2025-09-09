Sébastien Lecornu, un "moine-soldat" proche d'Emmanuel Macron à Matignon

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, transfuge de droite devenu proche d'Emmanuel Macron, a été nommé mardi Premier ministre en remplacement de François Bayrou, avec pour mission première de négocier un budget adoptable pour 2026.

Après Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la Ve République à 34 ans et Laurent Fabius, nommé à Matignon en 1984 à 37 ans, il devient le troisième plus jeune chef de gouvernement de la France à 39 ans, l'âge auquel Emmanuel Macron avait accédé à l'Elysée en 2017.

Etudiant en droit d'abord engagé au sein de l'UMP devenue Les Républicains (LR), proche de l'ancien locataire de Matignon Edouard Philippe et de l'ex-ministre de l'Economie Bruno Le Maire, il avait rallié Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2017.

Le septième Premier ministre de l'ère Macron, dont le nom a circulé à plusieurs reprises pour Matignon ces derniers mois, est entré pour la première fois au gouvernement en tant que secrétaire d'Etat à la Transition écologique et solitaire, aux côtés de Nicolas Hulot.

Gagnant peu à peu la confiance d'Emmanuel Macron, dont il est devenu proche, il a été ministre des Collectivités territoriales (2018-2020), des Outre-mer (2020-2022) puis des Armées à partir de mai 2022 - un portefeuille qu'il conservera sous quatre gouvernements successifs.

Grand travailleur, Sébastien Lecornu, qui aime à se présenter comme un "moine-soldat", a connu une ascension rapide en politique : maire de Vernon (Eure) à 28 ans, président du conseil départemental de l'Eure, il a été assistant à l'Assemblée nationale et conseiller ministériel auprès de Bruno Le Maire.

(Rédaction de Paris)