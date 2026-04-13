Dell et HP gagnent du terrain suite à un rapport indiquant que Nvidia est en pourparlers pour acheter un grand fabricant de PC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril -

** Les actions des fabricants de PC Dell DELL.N et HP

HP.N augmentent respectivement de 6 % et 3,6 %

** Nvidia NVDA.O est en pourparlers depuis plus d'un an pour acheter un grand fabricant de PC, a rapporté SemiAccurate

** Le rapport ajoute que les négociations ont atteint un stade critique, Nvidia devant soit finaliser une transaction, soit se retirer après de longues négociations remontant à la fin de 2024

** Reuters n'a pas pu vérifier le rapport

** SemiAccurate affirme que l'accord proposé, s'il est conclu, constituerait l'un des changements les plus importants dans l'industrie informatique depuis l'émergence des PC modernes, bien qu'il ne nomme pas la cible

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions Dell étaient en hausse d'environ 48 % sur l'année, tandis que HP avait gagné environ 25 %