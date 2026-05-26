Dell en hausse ; Melius Research relève son objectif de cours en raison du potentiel des serveurs IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mai - ** Les actions du fabricant d'ordinateurs Dell Technologies DELL.N progressent de 5,3% à 310,74 $ avant l'ouverture du marché

** Melius Research relève son objectif de cours de 245 $ à 380 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 28,7% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que DELL pourrait enregistrer une hausse des ventes de serveurs, les nouveaux racks IA de Nvidia NVDA.O stimulant la demande, avec une reprise de l'IA d'entreprise au second semestre

** Elle s'attend à ce que DELL devienne le partenaire d'infrastructure de néoclouds tels que CoreWeave CRWV.O et Nscale, à mesure que l'IA agentique se développe

** La note moyenne de 28 analystes est “acheter”; leur objectif de cours médian est de 176 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre a plus que doublé depuis le début de l'année