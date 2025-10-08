 Aller au contenu principal
Dell en hausse après que les analystes ont relevé leur objectif de cours en raison de solides prévisions de croissance
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 17:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - * Les actions de Dell Technologies DELL.N augmentent de 8% à 162,67 dollars, plusieurs analystes ayant relevé leur objectif de cours après que la société a presque doublé son objectif de croissance des bénéfices annuels

** DELL est le plus grand gagnant de l'indice de référence S&P 500 .SPX . Il est en voie d'atteindre sa plus haute clôture depuis mai 2024 et son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le début du mois d'avril de cette année

** DELL, dont les clients comprennent xAI, la startup d'Elon Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle, et CoreWeave, a relevé mardi ses prévisions de croissance annuelle du bénéfice par action ajusté à au moins 15 %, contre environ 8 %

** DELL s'attend également à une croissance annuelle composée du chiffre d'affaires comprise entre 7 % et 9 % pour les quatre prochaines années, contre 3 % à 4 % précédemment

** Plusieurs analystes, dont JPMorgan, Barclays, Wells Fargo et Citigroup, ont relevé leurs prévisions sur DELL à la suite de la publication du rapport

** Parmi les 25 analystes qui couvrent DELL, la note moyenne est "buy" et le PT médian est de $154 - données compilées par LSEG

** DELL est en hausse de 40,7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 18,8 % pour l'indice composite NASDAQ

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
163,225 USD NYSE +8,20%
NASDAQ Composite
22 951,18 Pts Index Ex +0,71%
S&P 500 INDEX
6 746,15 Pts CBOE +0,47%
