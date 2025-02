Dell: BPA trimestriel et dividende en augmentation de 18% information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 13:47









(CercleFinance.com) - Dell Technologies fait part d'un BPA ajusté (non GAAP) en augmentation de 18% à 2,68 dollars au titre de son quatrième trimestre comptable (clos fin janvier), ainsi que d'un profit opérationnel ajusté en hausse de 22% à 2,67 milliards.



Le constructeur d'équipements informatiques a vu ses revenus s'accroitre de 7% à un peu plus de 23,9 milliards de dollars, emmenés en particulier par un bond de 37% de ses revenus de serveurs et réseaux, grâce à la demande en serveurs traditionnels et IA.



'Nos perspectives pour l'IA sont fortes, et les affaires que nous avons engrangées avec xAI et d'autres portent notre carnet en serveurs IA à environ neuf milliards de dollars à ce jour', met en avant son vice-président et COO Jeff Clarke.



Pour le trimestre en cours, Dell anticipe un BPA ajusté en hausse de 25% à 1,65 dollar, ainsi que des revenus entre 22,5 et 23,5 milliards, impliquant une croissance en rythme annuel de 3% au milieu de cette fourchette.



Par ailleurs, son conseil d'administration a décidé d'augmenter de 18% son dividende annuel en numéraire, à 2,10 dollars par action, et approuvé une hausse de 10 milliards de dollars de son autorisation de rachats d'actions.





