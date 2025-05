Dell: augmentation de 17% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 08:08









(CercleFinance.com) - Dell Technologies a fait part jeudi soir d'un BPA ajusté (non GAAP) en augmentation de 17% à 1,55 dollar au titre de son premier trimestre (clos début mai), ainsi que d'un profit opérationnel ajusté en hausse de 10% à près de 1,67 milliard.



Le constructeur d'équipements informatiques a vu ses revenus s'accroitre de 5% à près de 23,4 milliards de dollars, soutenus notamment par 'une demande sans précédent pour ses serveurs optimisés par l'IA', selon son COO Jeff Clarke.



'Nous avons engrangé 12,1 milliards de dollars de commandes en IA sur ce seul trimestre, surpassant la totalité des livraisons de l'ensemble de l'exercice précédent, et nous laissant 14,4 milliards en carnet de commandes ', souligne-t-il.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Dell anticipe un BPA ajusté en hausse de 15% à 9,40 dollars, pour des revenus attendus entre 101 et 105 milliards, impliquant une croissance de 8% au milieu de cette fourchette.





