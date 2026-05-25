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Delivery Hero progresse après l'annonce selon laquelle Uber envisagerait de faire une offre plus élevée
information fournie par Reuters 25/05/2026 à 08:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mai - ** Les actions de Delivery Hero DHER.DE ont progressé de 6 % en début de séance à Francfort après que le Financial Times a rapporté dimanche qu'Uber UBER.N envisageait une offre plus élevée pour le groupe allemand de livraison de repas, un actionnaire majoritaire ayant rejeté une offre évaluant la société à plus de 11,5 milliards d'euros (13,4 milliards de dollars)

** Selon le rapport, Uber aurait approché l'un des principaux actionnaires de Delivery Hero ces derniers jours avec une offre de 38 euros par action, mais celle-ci aurait été rejetée

** Selon le rapport, plusieurs actionnaires de Delivery Hero cherchaient à obtenir un prix supérieur à 40 euros par action pour l'ensemble de la société

** Samedi, le FT a indiqué qu'Uber UBER.N et DoorDash

DASH.O avaient mené des discussions exploratoires avec des investisseurs du groupe allemand de livraison de repas

** Delivery Hero est la valeur la plus performante de l'indice des moyennes capitalisations allemandes .MDAXI . L'action a clôturé à 33,59 euros vendredi, enregistrant 10 séances consécutives de hausse (1 $ = 0,8593 euro)

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