Delivery Hero en hausse, Uber acceptant d'augmenter sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril - ** Les actions de Delivery Hero DHER.DE augmentent de 2,3 % après qu'Uber UBER.N a accepté d'augmenter sa participation dans la société allemande à environ 7 %

** Dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 270 millions d'euros (318,03 millions de dollars), l'investisseur technologique néerlandais Prosus PRX.AS vendra une participation de 4,5 % dans Delivery Hero à Uber pour 20 euros par action ** Les conditions de concurrence fixées par la Commission européenne ont obligé Prosus à réduire sa participation dans Delivery Hero afin de faire avancer son acquisition de Just Eat Takeaway

** Prosus conservera une participation de 21,8 % dans Delivery Hero

** "Nous ne devrions pas nous précipiter pour y voir le prélude d'un rachat par DH... Le grand jeu de devinettes autour de DH se poursuit", déclare Jefferies

** Le courtier ajoute qu'il est "déconcerté" par les actions de Prosus étant donné le faible prix d'exercice, l'absence de pression imminente pour vendre et les plans de l'UE pour assouplir les règles de fusion

** Les actions de Prosus restent stables vendredi matin

(1 dollar = 0,8490 euro)