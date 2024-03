Deliveroo réduit ses pertes en 2023, les clients retrouvent du pouvoir d'achat

( AFP / BEN STANSALL )

La plateforme britannique de livraison alimentaire Deliveroo a annoncé jeudi avoir réduit en 2023 sa perte nette de près de 90%, grâce au ralentissement de l'inflation, qui a redonné un peu de pouvoir d'achat à ses clients.

La perte enregistrée l'an dernier ressort à 31,8 millions de livres (37,2 millions d'euros).

"Tout au long du premier semestre, sur bon nombre de nos marchés, l’inflation des prix alimentaires a été constamment élevée" ce qui "a pesé considérablement sur la confiance des consommateurs et leur pouvoir d’achat", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Mais par la suite "l'inflation des prix alimentaires a commencé à s'atténuer" et la valeur brute des transactions (VBT, total payé par les clients, hors pourboires) a finalement progressé de 3% sur l'année, à 7 milliards de livres, en hausse à la fois en restauration et livraison d'épicerie.

"Cette forte croissance malgré un environnement difficile en matière de dépenses de consommation nous donne confiance dans la vigueur de la demande (...) et la dynamique de croissance à venir", assure l'entreprise, qui prévoit pour 2024 une croissance de la VBT de 5 à 9% à taux de change constant et une hausse de ses marges d'ici à 2026.

Après avoir été dopé par la pandémie, Deliveroo a subi la crise du pouvoir d'achat, mais l'entreprise avait déjà prévenu, début janvier, que son résultat opérationnel serait "légèrement meilleur" que prévu.

"Les frais de transport sont le coût le plus important de Deliveroo" et si "une augmentation de la marge" semble réalisable, "trouver un équilibre entre les prix, les commissions du restaurant et la rémunération des livreurs est crucial pour maintenir une qualité de service constante et la satisfaction des coursiers", selon Albie Amankona, analyste chez Third Bridge.

Les actions de Deliveroo sont "encore bien en dessous de leurs niveaux d’introduction en Bourse, ce qui suggère que la société a du travail à faire pour convaincre le marché qu’elle peut l’emporter sur ses concurrents", a pour sa part commenté Russ Mould, chez AJ Bell.

Le titre de Deliveroo était en baisse de 1,92% à 112,30 pence jeudi vers 10H30 GMT à la Bourse de Londres. Il est en recul de plus de 60% depuis l'introduction en Bourse de l'entreprise en 2021.

Un accord politique a par ailleurs été trouvé lundi par les pays de l'UE (sans la France et l'Allemagne), sur une législation européenne destinée à renforcer les droits des travailleurs des plateformes numériques, dont Deliveroo.