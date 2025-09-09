Deliveroo: l'UE a approuvé l'acquisition par DoorDash
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 17:00
L'opération concerne principalement le secteur de la livraison de repas en ligne.
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas présentes sur des marchés identiques ou verticalement liés.
L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|179,100 GBX
|LSE
|+0,06%
