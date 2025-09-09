 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Deliveroo: l'UE a approuvé l'acquisition par DoorDash
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 17:00

(Zonebourse.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Deliveroo (Royaume-Uni) par DoorDash (États-Unis).

L'opération concerne principalement le secteur de la livraison de repas en ligne.

La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas présentes sur des marchés identiques ou verticalement liés.

L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

DELIVEROO RG-A
179,100 GBX LSE +0,06%
