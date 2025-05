Deliveroo: Jefferies abaisse son conseil et son objectif information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 14:50









(CercleFinance.com) - Jefferies abaisse sa recommandation à 'Conserver' (au lieu de achat) et réduit son objectif de cours à 180 pence (au lieu de 225 pence) après l'offre de DoorDash.



'Compte tenu de l'évolution du cours et de la forte probabilité d'un rachat réussi de Deliveroo par DoorDash suite à l'annonce par ce dernier d'une offre finale recommandée de 180p par action mardi, nous déplaçons notre objectif de cours sur le prix de l'offre et rétablissons notre conseil à conserver' indique Jefferies.



'Compte tenu de la hausse limitée du cours actuel de l'action, nous rétrogradons notre notation d'achat à conserver. L'offre implique un multiple EV / EBITDA FY26 d'environ 7,5x par rapport aux pairs américains qui se situent à environ 19x' rajoute le bureau d'analyse.





Valeurs associées DELIVEROO RG-A 174,650 GBX LSE -0,20%